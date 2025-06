Gli Stati Uniti sono un pericolo per la sicurezza mondiale qualunque sia il loro presidente Questa volta al bluff di Donald Trump non crede nessuno | né la lobby ebraica né quella dei petrolieri

Gli Stati Uniti, con le loro ambizioni e strategie, rappresentano da sempre un elemento di instabilità globale, indipendentemente dal leader al potere. Questa volta, il mondo sembra aver perso fiducia nel classico bluff di Donald Trump, rivelando le influenze profonde di potenti lobby come quella ebraica e dei petrolieri. Quando si costruisce una carriera sulla menzogna, senza mai essere chiamati a rendere conto, il rischio è che tutto possa crollare in un istante, lasciando un’eredità di incertezza e tensione mondiale.

Quando per tutta la tua vita hai portato avanti un bluff colossale e ti è sempre andata bene. Quando sei diventato prima un miliardario, poi un personaggio pubblico e ora, per la seconda volta, il presidente degli Stati Uniti. Quando hai la spudorataggine di mentire senza neppure renderti conto che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gli Stati Uniti sono un pericolo per la sicurezza mondiale, qualunque sia il loro presidente. Questa volta al bluff di Donald Trump non crede nessuno: né la lobby ebraica né quella dei petrolieri

In questa notizia si parla di: stati - uniti - presidente - volta

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Bruce Springsteen: ” Imbecille sopravvalutato, non ha talento” - Il presidente Donald Trump ha scatenato una polemica attaccando Bruce Springsteen, definendolo un "imbecille sopravvalutato" privo di talento.

La realtà, a volte, supera la satira. I calciatori della Juventus, negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, sono stati ricevuti da Trump nello Studio Ovale. Il presidente Usa, quasi ignorando di avere alle spalle una squadra di calcio, ha parlato di accordi su Vai su Facebook

Trump proroga di 90 giorni, per la terza volta, la scadenza per la vendita di TikTok negli Stati Uniti; TikTok, Trump concede una nuova proroga: altri 90 giorni per trovare un acquirente; “Nessuno potrà essere eletto alla carica di Presidente più di due volte”.

Donald Trump è il nuovo Presidente degli Stati Uniti, per la seconda volta vince le elezioni - La prima volta Trump era diventato il 45esimo presidente degli Stati Uniti, battendo l’allora candidata democratica Hillary Clinton, e prendendo il posto di Barack Obama il 20 gennaio 2017. msn.com scrive

Gli Stati Uniti e l'incubo delle «guerre eterne» in Medio Oriente - L'attacco all'Iran annunciato da Donald Trump rappresenta una svolta: l'esercito USA avrebbe dovuto lasciarsi alle spalle due decenni di conflitti nella regione, e ... Da cdt.ch