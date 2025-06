Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran

Washington ha bombardato tre impianti nucleari in Iran. Teheran ha risposto lanciando missili contro Israele e minacciando gravi ritorsioni.

Gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari in Iran - In un’operazione senza precedenti, gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz ed Esfahan, confermando la partecipazione diretta del presidente Donald Trump.

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Francia: Macron chiede al presidente iraniano “la ripresa dei colloqui diplomatici”; Gli Usa bombardano tre siti nucleari in Iran. Trump: 'Ora la pace o ci sarà una tragedia'. Teheran: 'Conseguenze eterne' LA DIRETTA; Cosa potrebbe succedere ora.

Gli Stati Uniti bombardano l'Iran, colpiti tre siti nucleari. Donald Trump: «Ora la pace, o sarà guerra» - Il presidente ha definito «un successo» l'operazione, mentre Netanyahu ha ribadito la convinzione che alla pace si possa arrivare solo con la forza. Si legge su vanityfair.it

Il bombardamento degli Stati Uniti in Iran: cosa sappiamo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno iniziato ad attaccare l’Iran, bombardando tre siti nucleari. Lo riporta ilpost.it