Gli Stati Uniti attaccano l' Iran Trump | Completamente cancellati i siti nucleari Netanyahu | Cambierà la storia Teheran | Conseguenze eterne ora è guerra Aperte tutte le opzioni

In un clima di tensione crescente, gli Stati Uniti annunciano un attacco all’Iran, cancellando i siti nucleari e scuotendo la stabilità globale. Donald Trump ha condiviso il suo messaggio su Truth, mentre Netanyahu chiude lo spazio aereo israeliano, aprendo uno scenario di guerra aperta. La comunità internazionale si domanda: quali saranno le conseguenze di questa escalation? Il mondo osserva in trepidante attesa, perché ogni decisione può cambiare per sempre il corso della storia.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump: «Completamente cancellati i siti nucleari». Netanyahu: «Cambierà la storia». Teheran: «Conseguenze eterne, ora è guerra. Aperte tutte le opzioni»

In questa notizia si parla di: stati - uniti - attaccano - iran

Gli Usa spostano 2 bombardieri: possono trasportare la superbomba | Houthi: "Se gli Stati Uniti attaccano l'Iran, missili contro navi americane" - Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Yemen si intensificano: gli USA spostano due bombardieri pronti a schierare la superbomba, mentre le truppe Houthi minacciano con missili le navi americane.

Media: Khamenei introvabile, saltato incontro Usa-Iran a Istanbul | Houthi: "Se gli Stati Uniti attaccano Teheran, missili contro navi americane" - Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele si intensificano, minacciando la stabilità globale. La crisi in Iran si aggrava con oltre 400 vittime e un incontro mancato tra Khamenei e USA a Istanbul, mentre i Houthi minacciano di rispondere con missili contro navi americane.

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #22giugno Vai su X

#Tg2000 - #Iran-#Israele, #Khamenei minaccia: "Se #Usa ci attaccano conseguenze irreparabili" #18giugno #Tv2000 #MedioOriente #Gaza #Netanyahu #StatiUniti #Trump Vai su Facebook

Le notizie di mercoledì 18 giugno sul conflitto tra Israele e Iran; Trump, completato con successo attacco a 3 siti iraniani; Trump in guerra con l'Iran. Il presidente degli USA ha dichiarato il successo dei raid contro tre siti nucleari, definendoli “un trionfo militare”..

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow" - Gli Stati Uniti hanno "completato un attacco di successo contro tre siti nucleari in Iran". Secondo msn.com

Attacco Usa a Iran con bombardieri B-2 e bombe GBU: cosa sappiamo - 2 hanno debuttato nel 1989 e sono stati impiegati per la prima volta in operazioni belliche 10 anni dopo nei Balcani. Da adnkronos.com