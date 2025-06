Gli Stati Uniti attaccano l' Iran Trump | Completamente cancellati i loro siti nucleari Ora la pace o colpiremo ancora Netanyahu | Una decisione che cambierà la storia Teheran | Ora è guerra

Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele si intensificano, scuotendo la scena internazionale. Dopo l’attacco americano agli siti nucleari iraniani, il mondo si interroga: sarà la fine delle ostilità o un nuovo capitolo di conflitto? La decisione di Washington potrebbe cambiare per sempre gli equilibri geopolitici. Resta con noi per seguire in diretta gli ultimi aggiornamenti su questa crisi che potrebbe riscrivere la storia.

Le notizie di domenica 22 giugno sul conflitto tra Israele e Iran, in diretta. L'annuncio del presdente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Trump: «Completamente cancellati i loro siti nucleari. Ora la pace o colpiremo ancora». Netanyahu: «Una decisione che cambierà la storia». Teheran: «Ora è guerra»

Gli Usa spostano 2 bombardieri: possono trasportare la superbomba | Houthi: "Se gli Stati Uniti attaccano l'Iran, missili contro navi americane" - Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Yemen si intensificano: gli USA spostano due bombardieri pronti a schierare la superbomba, mentre le truppe Houthi minacciano con missili le navi americane.

Media: Khamenei introvabile, saltato incontro Usa-Iran a Istanbul | Houthi: "Se gli Stati Uniti attaccano Teheran, missili contro navi americane" - Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele si intensificano, minacciando la stabilità globale. La crisi in Iran si aggrava con oltre 400 vittime e un incontro mancato tra Khamenei e USA a Istanbul, mentre i Houthi minacciano di rispondere con missili contro navi americane.

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: Sganciate bombe anche su Fordow; Guerra, gli Usa colpiscono 3 siti nucleari iraniani. Impiegati 6 bombardieri B-2. Trump: «Impianti distrutti,; Iran, Trump annuncia attacco Usa: colpiti 3 siti nucleari.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno iniziato ad attaccare l’Iran, bombardando tre siti nucleari. Lo riporta ilpost.it

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow" - Gli Stati Uniti hanno "completato un attacco di successo contro tre siti nucleari in Iran". msn.com scrive