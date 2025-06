Gli Stati Uniti attaccano l’Iran Trump | Colpiti i tre siti nucleari

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran raggiungono un nuovo punto di rottura: nell’oscurità di domenica, gli USA hanno colpito tre siti nucleari iraniani, segnando un escalation che rischia di cambiare gli equilibri geopolitici. Donald Trump, via social, ha annunciato l’attacco, lodando i “grandi guerrieri” americani e invocando ora la pace. Un atto che apre a un futuro incerto, tra minacce e possibilità di dialogo.

Poco prima delle 2 del mattino di domenica 22 giugno, gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran entrando ufficialmente in guerra al fianco di Israele. Con un post su Truth e poi con un video, il presidente Donald Trump ha annunciato di aver attaccato i tre siti nucleari iraniani Fordow, Natanz ed Esfahan. «Congratulazioni ai nostri grandi guerrieri americani. Nessun altro esercito al mondo avrebbe potuto fare questo. Ora è il momento della pace», ha scritto sul suo social aggiungendo che «ogni rappresaglia dell’Iran contro gli Stati Uniti sarà contrastata con una forza nettamente superiore a quella vista stasera». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli Stati Uniti attaccano l’Iran, Trump: «Colpiti i tre siti nucleari»

Il video del discorso di Trump in cui annuncia l'entrata in guerra degli Stati Uniti contro l'Iran Vai su X

I dem contro Trump per l'attacco "incostituzionale" in Iran. Cosa prevede la Costituzione Usa e i precedenti - Bernie Sanders: "Solo il Congresso può autorizzare una guerra, il presidente non ne ha il diritto". Lo riporta huffingtonpost.it

Le homepage internazionali sull’attacco degli Stati Uniti in Iran - Domenica mattina tutti i siti di news internazionali hanno dedicato il titolo di apertura all’ attacco degli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani, avvenuto nelle prime ore della giornata. Come scrive ilpost.it