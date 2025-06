Gli Stati Uniti attaccano l' Iran Trump | Cancellati i siti nucleari Il Pentagono | Devastato il programma di Teheran Il ministro iraniano va da Putin Missili su Israele decine di feriti

In un clima di tensione internazionale alle stelle, gli Stati Uniti hanno annunciato su Truth un attacco che ha distrutto i siti nucleari iraniani, devastando il programma di Teheran. Il Pentagono riferisce di 160 vittime, mentre il ministro iraniano si reca da Putin per coordinarsi. Nel frattempo, Israele chiude lo spazio aereo in risposta alle minacce di missili provenienti da Tehran, lasciando il mondo sull’orlo di una crisi esplosiva.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo.

Gli Usa spostano 2 bombardieri: possono trasportare la superbomba | Houthi: "Se gli Stati Uniti attaccano l'Iran, missili contro navi americane" - Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Yemen si intensificano: gli USA spostano due bombardieri pronti a schierare la superbomba, mentre le truppe Houthi minacciano con missili le navi americane.

Gli #statiuniti attaccano l’#iran aprendo un nuovo fronte della guerra di #israele contro la #repubblicaislamicadelliran. Siam davanti a un rischio reale di #regimechange ? E se così, chi può prendere il potere? Le mie riflessioni su @la_stampa di oggi. Alle 17. Vai su X

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari dell'Iran con i bombardieri B-2 e sganciano bombe Gbu sugli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan. Il presidente Donald Trump ha definito l'operazione "un grande successo". Nel raid, a sostegno della guerra che coinvolge Vai su Facebook

Iran, dopo gli attacchi Usa Araghchi a Trump: Un bullo che calpesta il diritto, ha ingannato i suoi elettori | I raid su tre siti nucleari | Uranio spostato in precedenza da Fordow; Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?; Gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa.

Gli Usa attaccano l'Iran, colpiti tre siti nucleari. Teheran: "Conseguenze eterne" - "La guerra inizia adesso", ha dichiarato nella notte di domenica il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dopo che le forze statunitensi hanno colpito tre siti nucleari in Iran, secondo quanto ... Si legge su msn.com

Gli Stati Uniti attaccano l’Iran, Trump: «Cancellati i siti nucleari» - Un «successo militare spettacolare» e l'«annientamento completo e totale» della capacità iraniana di arricchire l'uranio per le armi nucleari, ma anche un avvertimento: o Teheran accetta la pace o pag ... Lo riporta italiaoggi.it