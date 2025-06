Gli Stati Uniti attaccano l’Iran | sarà conflitto totale

La tensione tra Stati Uniti e Iran raggiunge un punto di svolta senza precedenti: il recente attacco americano ai siti nucleari iraniani apre la strada a uno scenario di conflitto totale nella regione. Mentre Trump celebra con entusiasmo questa operazione, il rischio di escalation militare e conseguenze geopolitiche di vasta portata si fanno sempre piĂą concreti. Ma cosa potrebbe accadere ora?

Roma, 21 giu – Nella notte tra il 20 e il 21 giugno, gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari strategici dell’Iran: Fordow, Natanz ed Esfahan. L’operazione, annunciata direttamente dal presidente americano Donald Trump con un post trionfalistico (“ Abbiamo completato con successo il nostro attacco ”), è la piĂą massiccia azione militare statunitense in Medio Oriente dall’invasione dell’Iraq nel 2003. Conflitto totale con l’Iran. Ma soprattutto, è la conferma definitiva che l’Occidente a guida USA ha scelto la strada del conflitto totale con Teheran, anche a costo di far saltare i fragili equilibri regionali, e con essi ogni velleitĂ europea di affermarsi come potenza autonoma. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it