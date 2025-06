Gli Stati Uniti attaccano l’Iran | cosa succede ora

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran, segnando una delle escalation più gravi nella regione del Medio Oriente. Donald Trump ha deciso di agire, colpendo con successo tre siti nucleari iraniani in una notte di operazioni coordinate con Israele. La situazione è ormai tesa al limite, e il rischio di un conflitto su larga scala aumenta, lasciando il mondo a chiedersi quali ripercussioni si prevedano nei prossimi giorni.

