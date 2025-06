Gli Stati Uniti attaccano l' Iran cosa farà adesso l' Italia? Meloni riunisce i vertici dell' intelligence Crosetto | Cambia lo scenario

Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: mentre Donald Trump sferrava un attacco a sorpresa, l’Italia di Meloni si riunisce con i vertici dell’intelligence e Crosetto rivede le strategie. In un clima di incertezza globale, cosa cambierà lo scenario internazionale? La diplomazia e le mosse imprevedibili dei protagonisti potrebbero ridisegnare gli equilibri. Restate sintonizzati: il futuro è in evoluzione.

Ben prima della scadenza di due settimane che aveva promesso per negoziare con Teheran, Donald Trump ha sferrato un attacco a sorpresa in Iran, intestandosi quello che spera sia il colpo di grazia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, cosa farà adesso l'Italia? Meloni riunisce i vertici dell'intelligence. Crosetto: «Cambia lo scenario»

