Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump | Sganciate bombe anche su Fordow

In un'escalation senza precedenti, gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi mirati contro i siti nucleari iraniani, tra cui la centrale di Fordow. Donald Trump annuncia con fermezza: "Tutti i nostri aerei hanno fatto rientro alla base", segnando una svolta cruciale nelle tensioni internazionali. Questo episodio apre un nuovo capitolo nel complesso equilibrio di potere e mette in discussione la stabilitĂ globale.

Il presidente Usa annuncia l'attacco su almeno tre centrali nucleari: "Tutti i nostri aerei hanno fatto rientro alla base".

