Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump | Bombe anche su Fordow | Teheran risponde con missili su Israele esplosioni a Tel Aviv

In un clima di tensione crescente tra Stati Uniti e Iran, le recenti offensive su siti nucleari strategici hanno acceso un focolaio di crisi internazionale. Trump ordina attacchi devastanti su centrali chiave, mentre Teheran risponde con missili su Israele, alimentando un’escalation pericolosa. La regione si trova sull’orlo di una deriva incontrollabile: la pace appare sempre più lontana, e il prossimo atto potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri globali.

Il presidente americano annuncia l'attacco su almeno tre centrali nucleari: "Teheran accetti la pace o il prossimo attacco sarĂ peggiore". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Bombe anche su Fordow" | Teheran risponde con missili su Israele, esplosioni a Tel Aviv

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler evitare un eventuale raid di Israele contro i siti nucleari della Repubblica islamica. Witkoff: la risposta di Teheran a un'azione bellica di Tel Aviv potrebbe essere sanguinosa Vai su Facebook

Iran: "Le armi nucleari sono inaccettabili". Teheran impegnato nei colloqui con gli Stati Uniti sulle proprie attivitĂ in questo settore. #ANSA Vai su X

Cos'è il sito nucleare di Fordow, attaccato dagli Stati Uniti, e perché è così importante - Il sito nucleare di Fordow è il «cuore» del programma atomico italiano: realizzato a decine di metri di profondità, è stato colpito dalle bombe statunitensi ... Lo riporta corriere.it

