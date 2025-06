Gli organisti del conservatorio Maderna Lettimi ospiti del Bologna Summer Organ Festival

Summer Organ Festival torna a incantare Bologna con un serata straordinaria: venerdì 4 luglio 2025, alle 21:15, la Basilica di S. Antonio da Padova ospiterà gli eccezionali organisti del Conservatorio Maderna in un concerto che promette emozioni uniche. Sul maestoso organo Franz Zanin (1972), i talenti musicali si esibiranno in un repertorio coinvolgente, inaugurando così un evento imperdibile per gli amanti della musica sacra e organistica. Preparati a vivere un’esperienza sonora indimenticabile!

Venerdì 4 luglio 2025 alle 21:15 avrà luogo il primo appuntamento del Bologna Summer Organ Festival, organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972). Il Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Gli organisti del conservatorio Maderna Lettimi ospiti del Bologna Summer Organ Festival

