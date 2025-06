Gli occhi del mondo su Trump nel momento in cui gli Usa attaccano l’Iran | cosa si nota

Gli occhi del mondo sono puntati su Donald Trump, mentre gli Stati Uniti aprono un nuovo capitolo di escalation con l’attacco all’Iran. In un’operazione segreta e senza precedenti, la Casa Bianca cerca di modellare il racconto, ma le immagini parlano chiaro: si apre una fase di tensione senza precedenti. Il futuro geopolitico degli Stati Uniti e del Medio Oriente si gioca ora sul filo del bisturi.

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in guerra contro l’Iran. È accaduto nel silenzio di un’operazione militare che ha preso di mira tre siti nucleari iraniani, in quella che appare come la più drammatica escalation di potenza americana dall’inizio del secondo mandato presidenziale di Donald Trump. La Casa Bianca, nel tentativo di controllare il racconto e mostrare una leadership determinata, ha diffuso una serie di immagini scattate all’interno della Situation Room durante l’attacco, una mossa mediatica che rimanda direttamente alla strategia visiva già usata da amministrazioni precedenti per rafforzare l’immagine presidenziale in momenti di crisi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it