GLI OCCHI DEL BOOMER

Gli occhi del Boomer catturano il modo in cui le esperienze degli anni ’80 ancora brillano nel nostro presente, riflettendo un’epoca in cui la giovinezza si viveva a tutto volume. Tra discoteche pomeridiane e notti senza orari, quei ricordi plasmano oggi un’identità che non smette di sorprenderti. Ma cosa ci insegnano davvero queste radici profonde? Scopriamolo insieme.

Nei primi anni '80 quando eravamo adolescenti c'era chi andava in discoteca il pomeriggio. Oggi sembra strano, forse. Pure un po' da sfigati. Ma a tot anni non esisteva che i tuoi ti mandavano in disco la sera tardi. Men che mai era previsto che tu potessi tornare a casa dopo una certa ora.

