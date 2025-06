Gli israeliani raccontano l' attacco iraniano ad Haifa

In un clima di tensione crescente, gli israeliani condividono le loro esperienze dopo l'attacco iraniano a Haifa. David Shtein, testimone diretto, descrive il suo dramma tra avvertimenti e crolli improvvisi, mentre la regione si trova al centro di un complesso scenario di conflitto internazionale. La crisi si intensifica, coinvolgendo alleanze e strategie militari, lasciando il mondo a osservare con apprensione cosa possa accadere in futuro.

Haifa, 22 giu. (askanews) - "Non c'è stato alcun allarme, solo un avvertimento in anticipo e poi improvvisamente c'è stato un boato e tutto è crollato in casa", racconta David Shtein, la cui casa è stata colpita da un missile iraniano nella città settentrionale di Haifa. La salva di missili iraniani su Israele è arrivata dopo che gli Stati Uniti avevano condotto i loro primi attacchi su larga scala contro l'Iran, prendendo di mira gli impianti nucleari di Fordo, Isfahan e Natanz.