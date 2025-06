Gli ibis a Novara | natura urbana tra i rami di viale Giulio Cesare

trasforma la città in un suggestivo quadro naturale, offrendo a residenti e passanti uno spettacolo insolito e affascinante. In questi alberi, tra rami e foglie, si svolge una piccola oasi di biodiversità urbana che invita a riscoprire la bellezza della natura anche nel cuore della città. Questa scena unica ci ricorda quanto sia importante preservare e valorizzare gli angoli verdi che arricchiscono il nostro vivere quotidiano.

In questi giorni, a Novara, chi passa da viale Giulio Cesare, all'angolo con via Generali, alza spesso gli occhi al cielo incuriosito: due grandi alberi ospitano decine di ibis, uccelli eleganti dal piumaggio bianco e il becco ricurvo, perfettamente visibili anche dal marciapiede.

