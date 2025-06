Gli avvocati di Blake Lively hanno ricattato Taylor Swift per portare in tribunale le loro chat private | cosa è successo tra l’attrice e la cantante nel caso Baldoni

Una controversia legale senza precedenti scuote il mondo dello spettacolo. Blake Lively e Taylor Swift si trovano al centro di una battaglia giudiziaria intricata, con chat private che ora sono diventate prove chiave nel caso Baldoni. Un colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti della disputa tra l’attrice e il regista. La verità emerge tra accuse e rivelazioni, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa succederà ora?

Nella complessa diatriba legale tra Blake Lively e Justin Baldoni vengono ammesse come prove dai giudici le chat private tra l’attrice e l’amica Taylor Swift. Nell’infinito campo di accuse e controaccuse tra l’attrice e il regista di It Ends with us il colpo di scena riguarda il contenuto di alcun e chat private tra Lively e Swift per le quali un giudice di New York ha consentito l’accesso come chiesto dai difensori di Baldoni che in attesa che il tribunale si pronunciasse avevano fatto un mezzo passo indietro che coinvolgerebbe il padre della Swift. Secondo il DailyMail il motivo del mezzo passo indietro del team legale del regista stava nel fatto di essere riusciti comunque a reperire le informazioni contenute in quelle chat attraverso Scott Swift, il padre della popstar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli avvocati di Blake Lively hanno ricattato Taylor Swift per portare in tribunale le loro chat private”: cosa è successo tra l’attrice e la cantante nel caso Baldoni

