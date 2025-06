Gli 863 mila euro di finanziamenti a Francis Kaufman? Se non fosse una tragedia sarebbe una commedia | lo sdegno di Sergio Castellitto

Gli 863 mila euro di finanziamenti a Francis Kaufman, invece di suscitare meraviglia, sono diventati simbolo di un sistema ormai fallace. Se non fosse una tragedia, sarebbe quasi una commedia, come sottolinea Sergio Castellitto, che non nasconde il suo sdegno: “In Italia il sistema di finanziamento del cinema è sbagliato da oltre 20 anni”. Un sistema che, tra errori e ingiustizie, rischia di compromettere il valore della cultura e della legalità nel nostro paese.

"In Italia il sistema di finanziamento del cinema è sbagliato da oltre 20 anni". Sergio Castellitto è perentorio. Il celebre attore e regista ha commentato con un certo sdegno il caso del tax credit di 863mila euro concesso al finto regista Rexal FordFrancis Kaufman, arrestato con la presunta accusa di aver ucciso madre e figlia a villa Pamphili a Roma. " Se non fosse una tragedia sarebbe una commedia, nemmeno lo sceneggiatore più fantasioso poteva inventare una storia del genere, l'assassino che si spaccia per regista e ottiene tutti quei soldi", ha spiegato Castellitto al Corriere durante il Filming Italy Sardegna Festival.

