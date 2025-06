Glenn close come villana nei giochi della fame | la prova in un film di 29 anni fa

Glenn Close, già nota per la sua straordinaria versatilità, si prepara a sorprendere ancora una volta nel mondo di Panem. Dopo aver incantato il pubblico in ruoli memorabili, la celebre attrice si immerge ora nei panni di una villana nei giochi della fame, in un film che promette di essere un tassello fondamentale nel secondo prequel della saga. La sua prova in questa pellicola, diretta con maestria, segna un nuovo capitolo nella sua carriera ricca di sfumature e grandezze.

La produzione del film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping si sta avvicinando rapidamente, con le riprese previste per questa estate. La pellicola rappresenta il secondo prequel della celebre saga distopica e sarà basata sull'omonimo romanzo, approfondendo eventi chiave legati alla storia di Panem. Tra le figure di spicco nel cast, l'attenzione è rivolta anche alla presenza di interpreti di grande rilievo, tra cui la rinomata attrice Glenn Close, che interpreterà il personaggio di Drusilla Sickle. glenn close nel ruolo di drusilla sickle in the hunger games: sunrise on the reaping. drusilla sickle sarà un'antagonista secondaria in sunrise on the reaping.