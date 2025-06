Giustiniani | Modric? Effetto Ibra Javi Guerra maturo ma il prezzo… | ESCLUSIVA PM

Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga, che ci svela i retroscena sui grandi nomi come Modric, Javi Guerra e l’effetto Ibra al Milan. Tra analisi approfondite e curiosità esclusive, il nostro esperto offre uno sguardo unico sulle potenzialità e le sfide dei giocatori più discussi del momento, lasciandoci con un'anticipazione interessante sul loro futuro in rossonero.

Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga. Da Modric a Javi Guerra, le sue parole sui giocatori accostati al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giustiniani: “Modric? Effetto Ibra. Javi Guerra maturo, ma il prezzo…” | ESCLUSIVA PM

In questa notizia si parla di: giustiniani - modric - javi - guerra

Milan, ecco chi è Javi Guerra: il gigante che si ispira a Modric. Ma occhio al suo difetto... - Il Milan punta forte su Javi Guerra, il giovane talento valenciano di 22 anni che si ispira a Modric.

Spendereste 20 milioni di euro per Javi Guerra Vai su Facebook

Giustiniani: “Modric? Effetto Ibra. Javi Guerra maturo, ma il prezzo…” | ESCLUSIVA PM; MN - Giustiniani: 30 milioni per Guerra? Troppi. Valutazione congrua intorno ai 20 milioni di euro; Javi Guerra al Milan si potrebbe sbloccare a luglio, ma per il momento tra le parti non c'è nessun....

MN - Giustiniani: "30 milioni per Guerra? Troppi. Valutazione congrua intorno ai 20 milioni di euro" - Valutazione congrua intorno ai 20 milioni di euro' Javi Guerra è un obiettivo deciso del Milan, che vede nello spagnolo un possibile sostituto di Tijjani R ... Segnala informazione.it

MN - Giustiniani esalta Guerra: "È un giocatore che cresce veloce. Anche di partita in partita" - Javi Guerra è un obiettivo deciso del Milan, che vede nello spagnolo un possibile sostituto di Tijjani Reijnders. milannews.it scrive