Giustiniani | Modric al Milan con l’effetto Ibra Sta bene ma non potrà…

Dal talento di Modric all’effetto Ibra, il Milan si trova al centro di molte voci di mercato. Per scoprire cosa ne pensa, abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga, che ci svela il suo punto di vista sui giocatori accostati ai rossoneri, tra curiosità e analisi approfondite. Una chiacchierata imperdibile per chi vuole capire i retroscena di questa estate di calciomercato.

Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga. Da Modric a Javi Guerra, le sue parole sui giocatori accostati al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giustiniani: “Modric al Milan con l’effetto Ibra. Sta bene, ma non potrà…”

In questa notizia si parla di: giustiniani - modric - milan - effetto

Giustiniani: “Modric? Effetto Ibra. Javi Guerra maturo, ma il prezzo…” | ESCLUSIVA PM - Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga, che ci svela i retroscena sui grandi nomi come Modric, Javi Guerra e l’effetto Ibra al Milan.

Dopo Il Milan,anche l'Inter cambia Look. Ecco la nuova divisa per la prossima stagione ... Milan Nel Cuore Vai su Facebook

SempreMilan Vai su X

Giustiniani: “Modric? Effetto Ibra. Javi Guerra maturo, ma il prezzo…” | ESCLUSIVA PM; Ganz: “I miei gol al Milan? Vi dico quali preferisco. Tutti ricordano…”; Giustiniani | Modric? Effetto Ibra Javi Guerra maturo ma il prezzo… | ESCLUSIVA PM.

Ambrosini: "Milan, l'effetto Modric andrà oltre le partite giocate. Allegri-Tare scelte logiche" - Intervenuto ai microfoni dei media presenti al "Festival della Serie A" di Parma, l'ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini ha detto la sua sul nuovo ciclo che vuole aprire il Milan di Tare e ... Riporta tuttomercatoweb.com

Ambrosini: "Milan, l'effetto Modric andrà oltre le partite giocate. Allegri-Tare scelte logiche" - Intervenuto ai microfoni dei media presenti al "Festival della Serie A" di Parma, l'ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini ha detto la sua sul nuovo ciclo che vuole aprire il Milan di Tare e ... Secondo m.tuttomercatoweb.com