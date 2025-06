Giuseppe Conte Meloni non lo faccia | l' ultima sparata dopo i raid in Iran

L'ex leader del M5S Giuseppe Conte lancia un appello diretto a Giorgia Meloni, chiedendole di non seguire passivamente gli ultimi eventi in Iran e di mettere la sicurezza dell’Italia al centro delle decisioni. Una presa di posizione decisa in un momento di elevata tensione internazionale, che invita a riflettere sull’importanza di un’agire responsabile e autonomo. La situazione richiede calma e responsabilità: è il momento di scegliere con saggezza.

"L'attacco degli Stati Uniti segna un'escalation dagli esiti incontrollabili. Chiedo a Giorgia Meloni per una volta di non attendere istruzioni dall'alto e di mettere subito al primo posto la sicurezza del nostro paese, di non dare la disponibilità delle nostre basi militari per questa escalation e di garantire che nessun colpo da parte di nessun nostro soldato sarà sparato": a dare queste "istruzioni" il leader del M5S Giuseppe Conte. L'ex premier, poi, ospite dello Speciale del TgLa7, si è detto molto preoccupato in generale per la situazione: "Vedo un Trump che insegue Netanyahu, che ha deciso unilateralmente, senza informare nessuno, nemmeno in ambito Nato, dell'attacco". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, "Meloni non lo faccia": l'ultima sparata dopo i raid in Iran

In questa notizia si parla di: meloni - giuseppe - conte - faccia

