Giuseppe Carauddu una passeggiata per ricordarlo | l' iniziativa di mamma e papà

Unisciti a noi per onorare la memoria di Giuseppe Carauddu, un giovane che ci ha lasciato troppo presto. La passeggiata denominata “Una passeggiata per Peppe444” è un gesto di affetto e vicinanza, organizzata da mamma e papà per ricordarlo con il cuore aperto. Partendo dal cimitero di Pace del Mela, ci uniremo per condividere un momento di riflessione e solidarietà . Il ritrovo è...

Una camminata di gruppo, denominata "Una passeggiata per peppe444", per ricordare Giuseppe Carauddo, il sedicenne deceduta morto un anno fa in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Madonna del Boschetto a Milazzo. La passeggiata partirĂ dal cimitero di Pace del Mela: il ritrovo è.

In questa notizia si parla di: passeggiata - giuseppe - carauddu - ricordarlo

Giuseppe Carauddu, una passeggiata per ricordarlo: l'iniziativa di mamma e papĂ .

