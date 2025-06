Giulia Salemi tutti abbiamo paura | lo sfogo dopo l' attacco all' Iran

In un momento di grande tensione globale, Giulia Salemi condivide su Instagram un toccante sfogo dopo l’attacco degli USA all’Iran. La influencer esprime la sua profonda preoccupazione per le conseguenze di questo conflitto, che coinvolge innocenti di ogni età in Iran, Israele e Palestina. Un appello al cuore di tutti noi: mantenere alta l’attenzione e sperare in una soluzione pacifica, perché il dolore di chi soffre non deve essere mai ignorato.

"Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo. In Iran, Israele e Palestina ci sono madri, padri, bambini e anziani": Giulia Salemi affida alle storie su Instagram un suo piccolo sfogo dopo l'attacco di questa notte degli Usa contro l'Iran, dimostrandosi preoccupata per una possibile tragica escalation del conflitto mediorientale. "Tante persone innocenti stanno perdendo la vita", ha poi aggiunto l'influencer, per la quale il tema è particolarmente sentito, vista la sua origine materna iraniana (la mamma Fariba è di Teheran). Alcuni suoi parenti, tra l'altro, vivono ancora lì. " Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran e che questi crimini di guerra finiscano", ha chiosato su Instagram. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giulia Salemi, "tutti abbiamo paura": lo sfogo dopo l'attacco all'Iran

