Giulia Salemi sulla guerra in Medio Oriente | La mia famiglia in Iran è in pericolo abbiamo paura

La recente crisi tra Israele e Iran ha toccato il cuore di molti, inclusa Giulia Salemi, che con sincero dolore ha condiviso su Instagram la sua preoccupazione per la famiglia ancora in Iran. Figlia di origini iraniane, la influencer si unisce al dolore collettivo, pregando affinché si possa trovare una strada verso la pace. La sua testimonianza ci ricorda quanto le tensioni geopolitiche possano colpire anche le vite più vicine, invitandoci a riflettere e sperare.

Con una IG story Giulia Salemi ha espresso il suo dolore per le vittime della guerra tra Israele e Iran. Di origini iraniane, essendo la madre Fariba Tehrani di Teheran, l'influencer e conduttrice "prega per tutti": "Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran".

So solo che tante persone innocenti stanno perdendo la vita e noi possiamo solo pregare. " Le parole di Giulia Salemi arrivano dritte al cuore mentre il Medio Oriente è di nuovo travolto da una spirale di violenza. Bombe e missili colpiscono Iran e Israele

