Giulia Salemi la paura per i parenti in Iran | La mia famiglia è in pericolo

Giulia Salemi, italiana di origini iraniane, esprime con cuore aperto la sua preoccupazione per i familiari in Iran, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano. La paura di perdere i propri cari si fa strada in un contesto di guerra crudele, che coinvolge innocenti e famiglie intere. In un momento così difficile, il suo messaggio di speranza risuona forte: uniamoci per sostenere chi soffre e chiedere pace immediata.

Gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l’Iran al fianco di Israele, bombardando tre centri nucleari del paese. La paura è tanta, ancora più grande per coloro che in Medio Oriente hanno i propri cari. Giulia Salemi, italiana di origini iraniane, ha condiviso il timore per la propria famiglia, lanciando un messaggio di speranza a tutte le vittime innocenti di questo conflitto sempre più crudele. Giulia Salemi, la paura per i cari in Iran. Giulia Salemi è nata a Piacenza, ma le sue radici affondano in Medio Oriente. La mamma Fariba Tehrani è nata a Teheran e fu costretta a scappare dal paese durante la rivoluzione islamica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giulia Salemi, la paura per i parenti in Iran: “La mia famiglia è in pericolo”

In questa notizia si parla di: giulia - salemi - paura - iran

Giulia Salemi sulla guerra in Medio Oriente: “La mia famiglia in Iran è in pericolo, abbiamo paura” - La recente crisi tra Israele e Iran ha toccato il cuore di molti, inclusa Giulia Salemi, che con sincero dolore ha condiviso su Instagram la sua preoccupazione per la famiglia ancora in Iran.

Giulia Salemi sulla guerra in Medio Oriente: “La mia famiglia in Iran è in pericolo, abbiamo paura" Vai su X

“Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran”. Dopo i bombardamenti degli Usa, Giulia Salemi ha espresso il suo dolore per le vittime della guerra tra Israele e Iran. Tanta la preoccupazione e l’angoscia per la famiglia Vai su Facebook

Giulia Salemi e la guerra: «Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran, abbiamo paura»; Giulia Salemi sulla guerra in Medio Oriente: La mia famiglia in Iran è in pericolo, abbiamo paura; Giulia Salemi, la paura per i parenti in Iran: “La mia famiglia è in pericolo”.

Giulia Salemi sulla guerra Iran e Israele: “La mia famiglia è in pericolo, abbiamo paura" - Sfogo di Giulia Salemi sul conflitto tra Israele e Iran nel quale stanno morendo migliaia di persone. Riporta corrieredellosport.it

Giulia Salemi, la famiglia in pericolo in Iran: "Prego per loro" - La modella e conduttrice di mamma iraniana e papà italiano scrive su Instagram: “Tutti abbiamo paura per ... Secondo repubblica.it