Giulia De Lellis mostra il primo album di foto per Priscilla | è rosa e con il nome ricamato a mano

Giulia De Lellis sorprende con un tocco di dolcezza e creatività: mostra il suo primo album di foto dedicato a Priscilla, un ricordo intimo e speciale. Con 232 foto rosa e il nome ricamato a mano, ogni dettaglio trasmette l’amore e l’attesa per la futura mamma. Quanti hanno già amato questa meravigliosa anteprima? Continua a leggere per scoprire tutte le emozioni di un momento così unico.

Giulia De Lellis si sta preparando all'arrivo della piccola Priscilla, la figlia che aspetta da Tony Effe, e sui social documenta tutti i dettagli della maternità. In quanti hanno visto il primo adorabile album di foto per la bimba?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

