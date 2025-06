Giulia De Lellis e Tony Effe i segnali di crisi | l’indiscrezione

Le voci di una possibile crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe stanno facendo il giro del gossip. Nonostante l’attesa della loro piccola Priscilla, sembra che gli indizi rivelino un’ombra sulla loro relazione. La domanda che tutti si pongono è: cosa sta realmente accadendo tra i due? Scopriamolo insieme, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Potrebbe esserci aria di tempesta tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in crisi nonostante l’arrivo imminente della piccola Priscilla, attesa in autunno. Stando ad alcune ricostruzioni, sono tanti gli indizi che suggerirebbero che l’influencer e il rapper sarebbero sempre più lontani: ecco cosa starebbe succedendo tra i due. Giulia De Lellis e Tony Effe, aria di crisi: gli indizi. La storia d’amore di Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbe non procedere nel migliore dei modi. Anzi tra i due ci sarebbe aria di crisi: è quello che si legge sulle pagine del settimanale Chi, che fa notare che da tempo l’influencer e il rapper non si mostrano più insieme sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it