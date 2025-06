Giulia Boretti per Sant’Emidio

La sorridente Giulia Boretti, donna di talento e passione, si appresta a indossare i panni di dama di luglio nel suggestivo corteo di Sant’Emidio. Educatrice di asilo nido, il suo spirito vivace e il sorriso contagioso arricchiranno la Quintana in notturna, portando un tocco di allegria e tradizione. Con entusiasmo, i rappresentanti del sestiere hanno ufficializzato il suo ruolo, promettendo un evento indimenticabile. La magia sta per iniziare!

La sorridente Giulia Boretti sarà la dama di luglio per il sestiere di Sant’Emidio. La 34enne, educatrice di asilo nido, è stata presentata ieri pomeriggio nella sede di rua degli Sgariglia, insieme alle altre figure che arricchiranno il corteo della Quintana in notturna. A fare gli onori di casa, davanti a tanti sestieranti, sono stati il caposestiere Mariangela Gasparrini e il console Vittorio Crescenzi, i quali hanno annunciato che per l’edizione del 12 luglio il sestiere del centro storico farà debuttare quattro nuovi personaggi. Si tratta dei saggi, interpretati da altrettanti componenti del comitato rossoverde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it