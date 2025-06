Giuli fra gru e Spadolini Gelo a distanza con Funaro | Basta con le ideologie Lei | Più etica pubblica

A Firenze, il primo giorno d’estate si trasforma in una scena glaciale tra Giuli e Funaro. Tra tensioni politiche e ideologiche, la città si prepara a celebrare Spadolini e i traguardi culturali, ma il gelo tra i protagonisti evidenzia come le differenze di vedute possano sfiorare il limite dell’etica pubblica. Un confronto che, più che mai, invita a riflettere sul valore della coesione nel nome del bene comune.

Nonostante gli oltre trenta gradi e un'afa incredibile, a Firenze il primo giorno d'estate è nel segno del gelo. Quello tra la sindaca Sara Funaro e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, arrivato in città per inaugurare la mostra dedicata a Giovanni Spadolini, nel centenario della nascita e nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali, e per 'festeggiare' l'abbattimento della grande gru che quasi vent'anni ha stazionato nel piazzale degli Uffizi. Una freddezza legata al paventato declassamento della Pergola da teatro di rilevanza nazionale a teatro della città.