Giudice morta eseguita l’autopsia Effettuata anche una Tac

Un nuovo capitolo si apre nel mistero sulla morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro. Ieri mattina, al Policlinico Umberto I di Roma, è stata eseguita un’autopsia approfondita, inclusa una TAC, nel tentativo di chiarire le cause di questa tragica scomparsa. La salma, ora sotto esame, è al centro di un'indagine che potrebbe rivoluzionare le versioni finora conosciute.

È stata eseguita ieri mattina, al Policlinico Umberto I di Roma (foto), una nuova autopsia sulla salma della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione di viale Zara a Pesaro il 26 dicembre 2022. La salma, trasferita dal cimitero di Riccia (Campobasso), è al centro di un’ inchiesta penale aperta dalla Procura dell’Aquila. A disporre l’esame è stato il gip abruzzese, che coordina le indagini sulla morte della magistrata, 51 anni, originaria del Molise e in servizio al Tribunale civile di Ancona. L’autopsia è stata eseguita dal medico legale Vittorio Fineschi, che ha effettuato anche una Tac, mai eseguita durante i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giudice morta, eseguita l’autopsia. Effettuata anche una Tac

