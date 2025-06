Giubileo la chiesa dei Cancelli aperta fino a mezzanotte

Scopri la meraviglia della Chiesa dei Cancelli, aperta fino a mezzanotte per il Giubileo, un’occasione unica di spiritualità e riflessione. Nonostante le ferite sismiche del novembre 2022 abbiano temporaneamente chiuso la Cattedrale di Senigallia, questa chiesa giubilare si erge come un faro di speranza, accogliendo fedeli e visitatori in un percorso di fede e rinascita. Un luogo da vivere e ricordare, simbolo di resilienza e nuova luce.

La Chiesa dei Cancelli aperta dalle 7 alle 24: "É una delle tappe privilegiate del Giubileo ". "A causa delle ferite lasciate dagli eventi sismici del novembre 2022 la Cattedrale di Senigallia, dedicata a San Pietro Apostolo, è ancora chiusa ma una buona notizia illumina il cammino spirituale della città e diocesi: la chiesa giubilare di Santa Maria Assunta ai Cancelli, con funzione di chiesa cattedrale e parrocchiale è aperta non solo di giorno ma anche di notte ed è punto di riferimento per la preghiera, la meditazione e la vita comunitaria della parrocchia del Duomo, dell’unità pastorale, della città - spiega la Diocesi in un comunicato - la chiesa è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 24, offrendo un’oasi di silenzio, raccoglimento e luce per chiunque voglia vivere un momento di fede, anche solo per una breve sosta nel quotidiano, magari nella pausa pranzo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giubileo, la chiesa dei Cancelli aperta fino a mezzanotte

Sabato 7 Giugno, Vigilia di Pentecoste, alle ore 21,15 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta dei Cancelli, la Chiesa di Senigallia si riunisce attorno al suo Pastore per invocare il dono dello Spirito Santo. Nei giorni del Giubileo delle Associazioni, dei Movim Vai su Facebook

