Giubileo dei governanti a Roma aumentate le misure di sicurezza dopo l' attacco Usa all' Iran

Roma si prepara ad accogliere il Giubileo dei governanti con un’atmosfera carica di fervore e attenzione. Tuttavia, a causa delle recenti tensioni internazionali e degli attacchi tra Stati Uniti, Israele e Iran, le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza, garantendo così che questa celebrazione si svolga in tutta serenità. Un momento di grande importanza, che unisce diplomazia e fede, e che richiede massima vigilanza per proteggere i partecipanti e la città.

Nella seconda giornata del Giubileo dei governanti, oggi, domenica 22 giugno, la Capitale è al centro dell’attenzione e oggetto di misure di sicurezza intensificate per via del conflitto in corso, con Stati Uniti e Israele che hanno attaccato l’Iran. Gli appuntamenti del Giubileo dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it