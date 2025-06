Giù dal ponte dopo un malore | morto 66enne

Tragedia sul Trebbia: Maurizio Bassi, residente a Melegnano, perde la vita dopo un malore e una drammatica caduta da un ponte a Bobbio. Seduto con un amico, ha subito un improvviso collasso che lo ha fatto volare nel vuoto per 12 metri, lasciando tutti sgomenti. Un dramma che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, spingendoci a riflettere sull’importanza della prevenzione e della vigilanza.

Maurizio Bassi, 64 anni di Melegnano, è morto ieri precipitando da un ponte sul Trebbia a Bobbio. L’uomo era seduto sul parapetto con un amico: a causa di un malore ha perso conoscenza ed è caduto all’indietro, schiantandosi sul greto del fiume dopo un volo di 12 metri. Immediati i soccorsi ma per l’uomo, in pensione da pochi giorni, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giù dal ponte dopo un malore: morto 66enne

