Giro NextGen 2025 | si ribalta tutto a Pinerolo! Jakob Omrzel in trionfo la tappa va a Nordhagen

Il Giro NextGen 2025 si conclude con un finale mozzafiato a Pinerolo, dove l’ultimo tratto regala emozioni fino all’ultimo respiro. Dopo otto faticose tappe, il trionfo va al norvegese Jørgen Nordhagen, che conquista la vittoria di tappa in terra italiana, mentre il colombiano Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) si aggiudica la generale con un colpo di scena al photofinish, confermando che questa corsa è sempre una sfida imprevedibile e coinvolgente.

Ultima tappa breve, ma davvero spettacolare per il Giro NextGen 2025. In quel di Pinerolo si ribalta la situazione all’ultimo respiro: la frazione conclusiva va al norvegese Jørgen Nordhagen che trova la prima gioia in terra azzurra, la classifica generale invece allo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) che riesce a superare proprio al photofinish Tuckwell. Otto corridori hanno preso in mano l’iniziativa nella prima fase di gara: Matteo Milan (Lidl-Trek), Halvor Dolven (Wanty-Nippo-ReUz), Federico Savino (Soudal Quick-Step), Jesse Kramer (Hagens Berman Jayco), Davide Basso (Sc Padovani Polo Cherry Bank), Maxime Decomble (Groupama FDJ), Gabriele Bessega (Biesse-Carrera-Premac) e Dario Igor Belletta (Solme Olmo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro NextGen 2025: si ribalta tutto a Pinerolo! Jakob Omrzel in trionfo, la tappa va a Nordhagen

Giro d’Italia NextGen 2025: si ribalta la situazione a Gavi. Vince Rafferty, Tuckwell in Maglia Rosa - Il Giro d’Italia NextGen 2025 sorprende ancora una volta, capovolgendo le aspettative dei tifosi. La quinta tappa, originariamente prevista come una scontata volata di gruppo, si anima con una fuga vincente.

Giro d'Italia Next Gen 2025 a Pinerolo domenica 22 giugno. Dove passa? Percorso, orari, strade chiuse - Domenica 22 giugno si corre l'ottava e ultima tappa del Giro d'Italia Next Gen, ovvero la corsa ciclistica under 23, organizzata da Rcs Sports & Events per conto della Federazione Ciclistica Italiana, ... Lo riporta mentelocale.it

