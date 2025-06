Giro Next Gen 2025 vince Omrzel

Il Giro Next Gen 2025 si infiamma con una sorprendente svolta: il giovane talento Omrzel trionfa, lasciando il pubblico senza fiato. Dopo l’addio di Widar, grande favorito e simbolo della corsa, e le sfide tra i top italiani come Finn e Turconi, la gara si conferma un palcoscenico di emozioni e nuovi protagonisti. Chi sarà il prossimo a lasciare il segno in questa avvincente corsa verso la gloria?

Roma, 22 giugno 2025 - Il vincitore in carica, nonchĂ© grande favorito, Jarno Widar si era ritirato mestamente ieri (con tanto di lacrime a bordo strada) a causa di una caduta dopo aver vinto la tappa 3, portando per due giorni la maglia rosa, mentre il nome piĂą atteso di casa Italia, Lorenzo Mark Finn, non è andato oltre il sesto posto in classifica generale, preceduto anche da Filippo Turconi (chiude la triade azzurra in top 10 Matteo Scalco, nono): alla fine, un po' a sorpresa, il Giro Next Gen 2025 va a Jakob Omrzel, che vince davanti a Luke Tuckwell (maglia rosa per tre giorni prima del crollo di oggi) e Pavel Novak, che ieri aveva domato Prato Nevoso.

