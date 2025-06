Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Pinerolo-Pinerolo | orari percorso favoriti Si decide la classifica generale

Si conclude oggi l’edizione numero 48 del Giro d’Italia NextGen, con l’attesa tappa di Pinerolo che definirà il volto della classifica generale. Un percorso breve ma ricco di emozioni, con un finale esplosivo che potrebbe rivoluzionare le sorti della gara. Scopriamo insieme gli orari, il tracciato e i favoriti di questa decisiva frazione, dove ogni secondo conta e la vittoria finale è ancora tutta da scrivere.

Va a chiudersi l’edizione numero 48 del Giro d’Italia NextGen. Spazio oggi all’ultima tappa, l’ottava: la Pinerolo-Pinerolo, che andrà a decidere la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Frazione breve, ma intensa soprattutto sul finale. 127 chilometri da percorrere, i primi 80 completamente pianeggianti, poi si entra nel circuito finale da percorrere due volte. Protagonista il GPM di Prarostino, un vero e proprio muro con pendenza media del 12,4% lungo i 2,5 chilometri. Occhio anche allo strappo di San Maurizio, rampa di 500 metri al 10,4% (punte anche oltre il 20%) con tratto in pavé. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Pinerolo-Pinerolo: orari, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale

Pinerolo è da sempre legata al Giro d'Italia, crocevia di grandi tappe e di storie indimenticabili. Ora torna protagonista con la tappa finale del Giro Next Gen, la corsa dei giovani talenti del ciclismo internazionale. Domenica 22 giugno 2025 sarà il giorno

