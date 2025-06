Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Pinerolo-Pinerolo | orari percorso favoriti C’è un muro con punte al 20%!

Si avvicina il gran finale della 48ª edizione del Giro d’Italia NextGen, con l’ultima tappa Pinerolo-Pinerolo che deciderà la classifica generale. Un percorso breve ma ad alta tensione, caratterizzato da un tratto pianeggiante e da un muro con punte al 20%, pronto a mischiare le carte e regalare emozioni fino all’ultimo chilometro. Rimanete sintonizzati: la corsa sta per entrare nel vivo!

Va a chiudersi l'edizione numero 48 del Giro d'Italia NextGen. Spazio oggi all'ultima tappa, l'ottava: la Pinerolo-Pinerolo, che andrà a decidere la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 13.20 PERCORSO. Frazione breve, ma intensa soprattutto sul finale. 127 chilometri da percorrere, i primi 80 completamente pianeggianti, poi si entra nel circuito finale da percorrere due volte. Protagonista il GPM di Prarostino, un vero e proprio muro con pendenza media del 12,4% lungo i 2,5 chilometri.

LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’ora della verità a Pinerolo - Benvenuti amici di OA Sport alla nostra diretta live dell’ultima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, una sfida emozionante tra Pinerolo e Pinerolo di 127 km.

