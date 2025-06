Girandola di Castel Sant’Angelo 2025 | orario e da dove vederla

Se sei pronto a vivere un’esperienza memorabile, non perderti la spettacolare Girandola di Castel Sant’Angelo 2025! Questo suggestivo evento, simbolo dell’estate romana, illuminerà il cielo di Roma con colori vibranti e fuochi d’artificio, celebrando i Santi Patroni Pietro e Paolo. Scopri gli orari e i punti da cui poter ammirare questa magia, e lasciati trasportare in un viaggio tra storia, arte e emozioni indimenticabili.

Anche quest’anno, come da tradizione, il 29 giugno 2025 il cielo di Roma si accenderà di luci e colori con la Girandola di Castel Sant’Angelo, lo spettacolo pirotecnico più atteso dell’estate romana. Un appuntamento suggestivo e ricco di fascino, che rende omaggio ai Santi Patroni di Roma, Pietro e Paolo, regalando a cittadini e turisti venti minuti di pura meraviglia. Un viaggio tra storia e arte. La Girandola ha origini antichissime: nata nel 1481 sotto il pontificato di Papa Sisto IV, è un vero e proprio simbolo della Roma rinascimentale. Le prime “macchine pirotecniche”, complesse strutture ingegneristiche progettate da artisti dell’epoca, vennero ideate per stupire e celebrare i grandi eventi religiosi e politici. 🔗 Leggi su Funweek.it

