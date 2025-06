Giovanni Spadolini e quell’intervista a tempo di record

Il 21 giugno di 100 anni fa nasceva Giovanni Spadolini, figura poliedrica e punto di riferimento nella politica, nella cultura e nel giornalismo italiano. A soli 29 anni, aveva già diretto un importante quotidiano per oltre un decennio, dimostrando un talento precoce e una passione inarrestabile. Esponente di spicco del PRI, Spadolini lasciò un’impronta indelebile anche in Romagna, terra di tradizioni e innovazioni. La sua storia è un esempio di come passione e dedizione possano cambiare il volto di un paese.

Il 21 giugno di 100 anni fa, nasceva Giovanni Spadolini, politico e uomo delle Istituzioni, storico, giornalista. E a proposito di quest'ultima sua professione, da ricordare che, a soli 29 anni di età , era stato direttore anche di questo giornale, per 13 anni. Quale esponente di punta del PRI (ne era stato anche segretario nazionale per vari anni), faceva sì che il professor Spadolini fosse, non di rado, anche in terra di Romagna, ed in particolare nelle città di Cesena, Forlì, Ravenna, dove il PRI aveva, a livello percentuale, il suo più importante numero di seguaci e votanti. Per una breve "zumata" sui primi anni '80, da ricordare che quelli erano anche gli anni dell'avvento delle prime televisioni private, che misero immediatamente telecamere e microfoni puntati, in specie, sulla vita politica, socio-economica, sportiva, ed altri settori della quotidianità .