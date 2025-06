Giovanissimo pusher sorpreso dalla polizia con cocaina e marijuana | arrestato

Un giovane di appena 18 anni, originario di Adrano, è stato sorpreso dalla polizia con cocaina e marijuana. L’arresto, avvenuto nel quartiere Monterosso durante un servizio di prevenzione, mette in luce il preoccupante fenomeno dello spaccio tra i giovani. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della lotta alla droga nelle comunità urbane, sottolineando l’importanza di interventi mirati e di sensibilizzazione.

Un giovane di 18 anni, originario di Adrano, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina e marijuana. L'operazione è avvenuta nel quartiere Monterosso, nella parte alta della città, durante un servizio di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Giovanissimo pusher sorpreso dalla polizia con cocaina e marijuana: arrestato

In questa notizia si parla di: cocaina - marijuana - arrestato - giovanissimo

Un 36enne è stato arrestato per possesso di cocaina e marijuana - Un 36enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Calderara di Reno per possesso di cocaina e marijuana.

Giovanissimo pusher sorpreso dalla polizia con cocaina e marijuana: arrestato; Nascondeva in casa 87 chili di sostanze stupafacenti, arrestato giovane che era già sorvegliato speciale; Riesi: cocaina, hashish e marijuana in piazza De Andrè. Arrestato giovane di 29 anni.

Spaccio di cocaina e marijuana, in manette un 18enne ad Adrano - Il giovane è stato individuato in una via del quartiere Monterosso, nella parte alta della città, dai ... Secondo livesicilia.it

In giro con cocaina e marijuana nel Catanese: pusher diciottenne arrestato - Gli accertamenti sono stati estesi anche all'abitazione del 18enne dove sono state rinvenute 62 bustine in plastica, evidentemente utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente, identi ... Da ilsicilia.it