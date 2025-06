Giovani M5s contro il riarmo | Finanziateci il futuro non la guerra

I giovani del Movimento 5 Stelle di Ostuni scendono in campo con un messaggio forte e deciso: “Finanziateci il futuro, non la guerra”. Durante un vivace banchetto nel mercato settimanale, hanno attirato l’attenzione dei cittadini, chiedendo investimenti su istruzione, sanità e cultura invece di armamenti e conflitti. Un invito a riflettere sul vero valore delle risorse pubbliche e sulla priorità di costruire un domani più giusto e sostenibile per tutti.

OSTUNI - Si è svolto ieri mattina, 21 giugno, presso il mercato settimanale di Ostuni, un banchetto informativo promosso dal Network Giovani del Movimento 5 Stelle, per dire "no" alla corsa al riarmo e ribadire con forza un messaggio chiaro: “Finanziateci il futuro, non la guerra". L’iniziativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giovani M5s contro il riarmo: "Finanziateci il futuro non la guerra"

In questa notizia si parla di: giovani - riarmo - finanziateci - guerra

"Finanziateci il futuro, non la guerra": mobilitazione dei giovani del Movimento 5 Stelle - Il futuro non si costruisce sulla guerra, ma su progetti di pace, sviluppo e innovazione. Sabato, i giovani del Movimento 5 Stelle e del Network Giovani scenderanno in piazza a Cesena e Forlì, portando voce alle nuove generazioni.

Oggi e domani, il Network Giovani sarà in tantissime piazze italiane per lanciare un messaggio importante: “Finanziateci il futuro, non la guerra!” Come MoVimento 5 Stelle ribadiamo, con questa nuova iniziativa, che ci contrapponiamo alla cultura del riarmo d Vai su Facebook

Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi del #NetworkGiovaniM5S che in #Toscana hanno portato nelle piazze energia e idee chiare, per un futuro di #pace, contro ogni guerra! Ora avanti insieme: il 21 giugno torniamo in piazza per la pace e i diritti! #NoAlRiarmo Vai su X

Giovani M5s contro il riarmo: Finanziateci il futuro non la guerra; Finanziateci il Futuro, non la guerra!; Finanziateci il futuro, non la guerra: mobilitazione dei giovani del Movimento 5 Stelle.

"Finanziateci il futuro non la guerra" l'appello del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle - I giovani si mobilitano contro la guerra! Lo riporta lecceprima.it

lI Network Giovani M5S in piazza a Ravenna contro il riarmo: “Finanziateci il futuro, non la guerra” - Il Network Giovani del Movimento 5 Stelle sarà in piazza a Ravenna sabato 14 giugno per dire “no” al riarmo e chiedere un impegno concreto per il futuro ... Riporta ravennanotizie.it