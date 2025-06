giovani il 18enne baldetti aggregato al ritiro di santa cristina

Giovani promesse all'orizzonte: Andrea Baldetti, esterno sinistro classe 2007 di grande talento, si prepara a essere aggregato al ritiro di Santa Cristina. Considerato un potenziale sostituto di Aurelio, il suo entusiasmo e le sue qualità tecniche catturano l’attenzione di tutti. Dopo Bertola, Benvenuto, Giorgeschi e Mascardi, questo giovane di Massa potrebbe rappresentare un’importante risorsa per il futuro del team. Mister D’Angelo lo testerà nel corso del ...

Il giovane esterno sinistro Andrea Baldetti con ogni probabilitĂ sarĂ aggregato nel ritiro di Santa Cristina. Si tratta di un ragazzo, classe 2007 (18 anni compiuti lo scorso maggio), di cui tutti dicono un gran bene sia dal punto di vista tecnico che agonistico, un potenziale sostituto di Aurelio dopo la partenza di Reca. Dopo Bertola, Benvenuto, Giorgeschi e Mascardi, il 18enne originario di Massa sarĂ provato da mister D’Angelo nel corso del ritiro. Se poi ci saranno le condizioni dal punto di vista numerico, ovvero se usciranno giocatori che non rientrano nei progetti tecnici, non è escluso che altri ragazzi della cantera potranno essere aggregati in ritiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net