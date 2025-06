Giovane turista si sente male sui monti in Cilento salvato con l'elicottero

Escursionista salvato in Cilento da elisoccorso e ambulanza Vopi. Trasportato all'ospedale di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salvato - cilento - giovane - turista

Vieste, salvato un turista tedesco con il windsurf in difficoltà - Nelle acque di Torre di Porticello, vicino a Vieste, la Guardia di Finanza ha salvato un turista tedesco in difficoltà mentre praticava windsurf.

“Questo è l’ennesimo caso che dimostra quanto sia fondamentale la presenza di una postazione fissa del 118 nel nostro Comune, soprattutto in una località turistica come la nostra – dichiara il sindaco Mario Salvatore Scarpitta –. Abbiamo lottato per ottenere Vai su Facebook

Giovane turista si sente male sui monti in Cilento, salvato con l’elicottero; Cilento, surfista in difficoltà salvato dalla Guardia di Finanza; Surfista in difficoltà per il vento in mare aperto: salvato dalla Finanza.

Giovane turista si sente male sui monti in Cilento, salvato con l’elicottero - Escursionista salvato in Cilento da elisoccorso e ambulanza Vopi. Come scrive fanpage.it

Cilento, surfista in difficoltà salvato dalla Guardia di Finanza - Lo sguardo attento di un turista e la prontezza della macchina dei soccorsi ha evitato una tragedia in mare in Cilento ... Segnala rainews.it