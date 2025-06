Giovane scomparso sabato da Fiano Romano | Cristian Discepoli ha preso un treno per Orte

Un’angoscia cresce a Fiano Romano: Cristian Discepoli, 16 anni, scomparso sabato, è stato visto prendere un treno per Orte. La comunità è in attesa di notizie, sperando in un lieto fine. Le autorità e i familiari sono in allerta, diffondendo ogni dettaglio per ritrovare il giovane. La dispersione di Cristian scuote il paese, che si stringe intorno ai suoi cari, desiderosi di riabbracciarlo al più presto.

Apprensione a Fiano Romano per la scomparsa di un giovane ragazzo del posto. Di Cristian Discepoli, 16 anni, si sono perse le tracce nella giornata di ieri, sabato 21 giugno. Indossa una maglietta bianca e, rispetto alla foto, non ha gli occhiali. "Da informazioni ufficiose – fa sapere Davide. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Giovane scomparso sabato da Fiano Romano: "Cristian Discepoli ha preso un treno per Orte"

In questa notizia si parla di: sabato - fiano - romano - cristian

Elezioni Fiano Romano 2025, i risultati definitivi: verso il ballottaggio tra Ferilli e Santonastaso - Le elezioni comunali di Fiano Romano del 2025 si avviano verso un ballottaggio decisivo tra Ottorino Ferilli, candidato del centrosinistra, e il sindaco uscente Davide Santonastaso, sostenuto da una lista civica.

XCO Gattaceca chiude il circuito XCO Lazio Cup a Mentana; INTERNAZIONALI D'ITALIA SERIES: TUTTI GLI ISCRITTI A NERVESA DELLA BATTAGLIA; Cristian Anastasio: il suo amuleto, i gol e le corse per il Fiano Romano.

Il Fiano Romano piazza il colpo per la difesa, ecco Cristian Anastasio - L'ultimo colpo arrivato alla corte rossonera è Cristian Anastasio, terzino di grande esperienza che nell'ultimo ... Segnala gazzettaregionale.it

Cristian Anastasio: il suo amuleto, i gol e le corse per il Fiano Romano - Il Fiano Romano sta volando: 3 vittorie su altrettanti incontri, 9 punti ed un gioco che già a questo punto della stagione sembra ben collaudato. gazzettaregionale.it scrive