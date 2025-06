Giotto ragazzi a tutto gas In vetrina agli assoluti

Il Tennis Giotto si conferma protagonista nel panorama toscano, conquistando il settimo scudetto regionale consecutivo nell’Under 18 maschile. La vittoria, arrivata al termine di una finale avvincente contro lo Junior Club Next Gen di Ronchi (Ms), testimonia la forza e la determinazione dei giovani talenti aretini. Un trionfo che riempie di orgoglio tutto il circolo e proietta il team verso nuovi ambiziosi traguardi.

di Andrea Lorentini Il Tennis Giotto vince il campionato toscano a squadre nell' under 18 maschile. Il successo è arrivato al termine di una finale particolarmente combattuta contro lo Junior Club Next Gen di Ronchi (Ms) che è terminata sul punteggio di 2-1 al tie break del terzo set, con il circolo aretino che è riuscito a conquistare il settimo scudetto regionale consecutivo e a dar seguito a una striscia di successi avviata nel lontano 2019 nell'under 12. Questa formazione, nel frattempo, ha anche festeggiato la vittoria di due titoli italiani nell'under 12 nel 2020 e nell'under 16 nel 2024, dimostrando continuità di rendimento e costanza nella crescita necessari per consolidarsi tra i gruppi più promettenti e longevi del panorama italiano.

