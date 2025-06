Giornata yoga in centro Grazie ai volontari Lilt

Giornata di benessere e solidarietà in centro grazie ai volontari LILT. Donne di tutte le età, dalla nonna alla bambina, donne che hanno affrontato il cancro o che hanno accompagnato chi ha lottato per la vita, si sono ritrovate in piazzetta Teresina Tua Quadrio per una lezione di yoga dedicata a salutare l’estate e celebrare la vita. Sebbene non fosse un evento "in rosa", la forza della comunità e il messaggio di speranza erano palpabili.

Donne di tutte le età, dalle nonne alle bambine, donne che hanno sconfitto il cancro o non si sono mai ammalate, ma hanno avuto accanto qualcuno che ha lottato per guarire e ce l’ha fatta. Tutte insieme in piazzetta Teresina Tua Quadrio, alla Garberia, ieri mattina per una speciale lezione di yoga dedicata a salutare l’estate e, soprattutto, a celebrare la vita. Sebbene, a differenza di altri eventi, questo non fosse specificamente "in rosa", all’invito della Lilt, la Lega per la lotta ai tumori, che ha portato a Sondrio per la prima volta il Cancer Survivors Day, evento ideato sulla scia di una tradizione nata nel 1988 negli Stati Uniti, la risposta è stata più che buona e tutta al femminile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giornata yoga in centro. Grazie ai volontari Lilt

In questa notizia si parla di: yoga - lilt - giornata - centro

Pesaro, giornata di stress test al nuovo centro prelievi di via Redipuglia. A decine sbagliano sede e vanno al vecchio polo di Muraglia - Pesaro, giornata di stress test al nuovo centro prelievi di via Redipuglia. Molti cittadini, confusi, si dirigono al vecchio polo di Muraglia.

Giornata mondiale contro l'ipertensione, esami gratuiti al centro commerciale Conca d'Oro - In occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, domenica 18 maggio, il centro commerciale Conca d'Oro ospiterà esami gratuiti per sensibilizzare sulla prevenzione di questa condizione.

Sabato 21 giugno 2025 si celebra la giornata della sopravvivenza al tumore con una seduta collettiva di yoga in Piazza Grande ad Oderzo. L'evento è gratuito, è necessario fare l'iscrizione collegandosi al sito: wwww.celebriamolavita.it VI ASPETTIAMO NUME Vai su Facebook

Giornata yoga in centro. Grazie ai volontari Lilt; La Lilt celebra la vita dopo il tumore, seduta collettiva di yoga in piazza De Ferrari; Sabato 21 giugno alle 7.30 seduta gratuita di yoga a Pane e Pomodoro promossa dalla LILT.

Giornata yoga in centro. Grazie ai volontari Lilt - Sebbene, a differenza di altri eventi, questo non fosse specificamente "in rosa", all’invito della Lilt, la Lega per la lotta ai tumori, che ha portato a Sondrio per la prima volta il Cancer Survivors ... Scrive ilgiorno.it

Giornata internazionale dello Yoga: in oltre 100 a Bari per la seduta promossa da LILT - L’obiettivo, comune a tutte le sedi LILT coinvolte, è quello di rafforzare la cultura della cura continua, non solo clinica, ma anche emotiva e relazionale, a beneficio di chi è sopravvissuto al ... Come scrive giornaledipuglia.com