Giornata del Rifugiato L’Onu premia Calafata

In occasione della Giornata del Rifugiato, l’UNHCR ha premiato la cooperativa agricola sociale Calafata di Lucca, riconosciuta per il suo impegno straordinario nell’integrazione lavorativa dei rifugiati. Questo prestigioso premio, parte del programma “Welcome. Working for Refugee Integration”, celebra le eccellenze italiane che contribuiscono a costruire società più inclusive. La dedizione di Calafata dimostra come il lavoro possa essere un ponte verso una nuova speranza e dignità per tutti.

SI è tenuta a Roma la giornata di premiazione del programma " Welcome. Working for Refugee Integration ", il riconoscimento istituito dall' Unhcr, l'agenzia Onu per rifugiati, per aziende e organizzazioni della società civile che si sono distinte per l'inserimento lavorativo di persone rifugiate. La cooperativa agricola sociale Calafata di Lucca, per il secondo anno consecutivo, è stata inserita tra i soggetti italiani che maggiormente hanno "dimostrato impegno nell'attuazione di interventi specifici per l'inserimento lavorativo dei rifugiati e per la promozione di una società inclusiva". "La ricorrenza della Giornata Mondiale del Rifugiato, per noi rappresenta un momento di festa e riflessione – commenta Marco Bechini, presidente di Calafata – In uno scenario mondiale sempre più complesso siamo tutti i giorni testimoni della forza, del coraggio e della determinazione di persone costrette a fuggire a causa di guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani.

