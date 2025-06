Giornata del Faentino Lontano e del Faentino Sotto la Torre chi sono i vincitori della nuova edizione

La Giornata del Faentino ha celebrato con entusiasmo il suo 66° anniversario e il 60° incentrato sul Faentino Sotto la Torre, un momento di orgoglio e tradizione per tutta la comunità. Con oltre un centinaio di partecipanti al Teatro Masini di Faenza, la cerimonia ha premiato i nuovi vincitori dell’edizione, rinnovando il legame tra passato e presente. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa storica manifestazione!

