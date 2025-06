Giorgio Chieribicco morto in un dirupo | la gita con gli amici la moto fuori controllo e la tragica caduta nel vuoto

Una giornata di svago si è trasformata in tragedia sulle colline del Brescia, quando un tragico incidente ha spezzato la vita di Giorgio Chieribicco, 55 anni. Mentre esplorava il suggestivo Passo Maniva in compagnia degli amici, la sua moto ha perso il controllo e si è schiantata nel vuoto, lasciando una comunità sconvolta. La tragica scena si è consumata attorno alle 12.30, segnando indelebilmente le strade e i cuori di chi ha assistito a questa terribile perdita.

Passo Maniva (Brescia), 22 giugno 2025 – Tragedia lungo le strade del bresciano oggi (domenica 22 giugno) attorno alle 12.30. Un motociclista è morto precipitando in un burrone. La vittima è Giorgio Chieribicco, 55 anni, originario di Flero (in provincia di Brescia). Il dramma si è consumato mentre il centauro si trovava in compagnia di alcuni amici, anche loro in sella a una moto. I fatti sono accaduti lungo la strada intervalliva che congiunge il passo del Maniva a quello del Baremone: un itinerario parzialmente sterrato particolarmente amato da ciclisti e motociclisti perché offre panorami bellissimi sulle due valli bresciane: la Val Trompia e la Valle Sabbia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgio Chieribicco morto in un dirupo: la gita con gli amici, la moto fuori controllo e la tragica caduta nel vuoto

